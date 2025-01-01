Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е имал днес "много добър разговор" с китайския си колега Си Цзинпин, предаде Ройтерс.

Пекин първи съобщи за разговора. Китайският президент каза, цитиран от държавната новинарска агенция Синхуа, че двете страни трябва да запазят "импулса в отношенията си" след неговата среща с американския му колега миналия месец в Южна Корея, и подчерта, че "присъединяването на Тайван към Китай е важна част от международния следвоенен ред".

Тръмп, на свой ред, обяви, че е обсъдил със Си войната в Украйна, трафика на фентанил и сключването на споразумение за фермерите.

"Сключихме добра и много важна сделка за нашите Велики фермери – и тя само ще се подобрява. Отношенията ни с Китай са изключително силни!", написа президентът на САЩ в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Тръмп заяви още, цитиран от Асошиейтед прес, че е приел покана на Си да посети Китай през април и че китайският му колега ще бъде на държавна визита в Съединените щати по-късно догодина.