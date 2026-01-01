Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) са пресекли канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния, като при специализирана операция са задържани двама души и две превозни средства, с които са пренасяни тези цигари, съобщи заместник-директорът старши комисар Дарин Костов.

По думите му акцията е част от приоритетите на Министерството на вътрешните работи и на ГДБОП. В рамките на операцията са спрени лек автомобил и товарен автомобил, в които са открити контрабандните цигари. Превозните средства са отбити на бензиностанция край Перник.

Той каза още, че ще има още лица, които предстои да бъдат задържани. Камионът е идвал от Гърция, минава през България, а крайната точка е била Румъния. Костов допълни, че се обменя информация както от гръцка, така и от румънска страна.

„Колегите от сектор „Контрабанда“ работят по случая“, посочи Костов.

Той уточни, че са установени над 300 бокса цигари. Предстои започването на процесуално-следствени действия, като не се изключва установяването и на други хора и адреси, свързани със случая. По случая се осъществява и обмен на информация със съседни държави.