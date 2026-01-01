68-годишна жена от Разлог е станала жертва на онлайн измама, след като е загубила близо 14 000 евро, съобщиха от полицията.

В периода от април до началото на май тя е водила кореспонденция чрез мобилно приложение с лица, представящи се за борсови посредници. Те я убедили, че могат да ѝ съдействат за допълнителни доходи чрез инвестиции.

Постепенно жената е превеждала различни суми чрез банкови преводи и онлайн банкиране към посочени от тях сметки, без да подозира, че става въпрос за измама.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.