Месечната инфлация е 1.8%, а годишната инфлация е 6.8%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за април 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за април 2026 г. спрямо същия месец на предходната година. През април 2026 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (9.0%), „Облекло и обувки“ (7.9%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (1.7%). Намаление е регистрирано в групата: „Развлечения, спорт и култура“ (-1.6%).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През април 2026 г. месечната инфлация е 1.8%, а годишната инфлация за април 2026 г. спрямо април 2025 г. е 6.8%. Инфлацията от началото на годината (април 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 3.7%[1] . Средногодишната инфлация за периода май 2025 - април 2026 г. спрямо периода май 2024 - април 2025 г. е 4.8%. Месечна инфлация Според ИПЦ през април 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Транспорт“ - увеличение с 9.0%;

„Облекло и обувки“ - увеличение със 7.9%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 1.7%;

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - увеличение с 0.8%;

„Образователни услуги“ - увеличение с 0.8%;

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.7%;

„Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.5%;

„Информация и комуникация“ - увеличение с 0.5%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.5%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - увеличение с 0.3%;

„Здравеопазване“ - увеличение с 0.2%;

„Застрахователни и финансови услуги“ - увеличение с 0.2%

По-ниски са цените на стоките и услугите в следната потребителска група: „Развлечения, спорт и култура“ - намаление с 1.6%.

През месец април 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: домати - с 28.8%, пипер - с 24.8%, зеле- с 18.3%, листни зеленчуци - с 9.2%, агнешко месо - с 9.1%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 8.1%, банани - с 5.9%, зрял лук - с 5.5%, маслини - с 4.4%, свинско месо - с 3.6%, пресни зеленчукови подправки - с 2.9%, цитрусови плодове - с 2.5%, нискомаслено прясно мляко - с 2.1%, чипс - с 2.0%, гъби - с 1.5%, хляб „Добруджа“ - с 1.4%, чай - с 1.0%, малотрайни колбаси - с 0.9%, извара - с 0.9%, кисели млека - с 0.9%, бира - с 0.8%, брашно - с 0.7%, яйца - с 0.7%, кайма - с 0.6%, сладолед - с 0.6%, макаронени изделия - с 0.5%, месо от едър рогат добитък - с 0.4%, плодови сокове - с 0.4%, ябълки - с 0.3%, ориз - с 0.3%, захар - с 0.2%, шоколад и шоколадови изделия - с 0.2%, и други. Намалени са цените на следните хранителни продукти: кафе - с 4.5%, картофи - с 2.7%, маргарин - с 2.5%, зрял боб - с 2.3%, млечни масла - с 2.2%, краставици - с 1.8%, прясна и охладена риба - с 1.4%, сирене - с 1.4%, трайни колбаси - с 1.2%, кашкавал - с 1.0%, зърнени закуски - с 0.8%, леща - с 0.6%, зрял чесън - с 0.5%, сол - с 0.5%, ракии - с 0.5%, месо от домашни птици - с 0.3%, газирани напитки - с 0.3%, вина - с 0.3%, минерална вода - с 0.2%, пълномаслено прясно мляко с 0.1%, бял хляб - с 0.1%, олио - с 0.1%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: газ пропан-бутан за ЛТС - с 26.3%, международни полети - с 24.4%, дизелово гориво - с 19.5%, бензин А95Н - с 9.2%, облекло - с 8.1%, обувки - със 7.4%, бензин А100Н - със 7.0%, метан за ЛТС - с 6.4%, моторни смазочни масла - с 3.2%, препарати за пране - с 2.7%, централно газоснабдяване - с 2.5%, куриерски услуги - с 2.4%, дърва за отопление - с 2.0%, въглища - с 1.4%, препарати за почистване на съдове - с 1.2%, цигари - с 1.1%, гуми - с 1.0%, ветеринарни услуги - с 1.0%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 0.9%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 0.9%, големи готварски уреди - с 0.8%, шофьорски курсове - с 0.8%, продукти за лична хигиена - с 0.8%, бойлери - с 0.7%, услуги на ресторанти - с 0.7%, бръснаро фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 0.7%, резервни части за ЛТС - с 0.6%, велосипеди - с 0.5%, пелети - с 0.3%, и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: прахосмукачки - с 3.8%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 2.6%, хотели във ваканционни центрове и курорти - с 2.3%, перални и сушилни машини - с 1.5%, съдомиялни машини - с 1.5%, цветя - с 1.3%, климатици - с 1.2%, телевизори - с 1.0%, електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване - с 0.8%, отоплителни уреди - с 0.7%, почистващи и дезинфекционни препарати - с 0.6%, хладилници - с 0.2%, и други. Регистрирано е увеличение на цените на: услугите на медицинските лаборатории - с 1.3%, стоматологичните услуги - с 0.7%, лекарските услуги - с 0.3% и лекарствените продукти - с 0.2%.

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (април 2026 г. спрямо април 2023 г.) е 13.1%, а за последните пет години (април 2026 г. спрямо април 2021 г.) е 44.5%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) През април 2026 г. месечната инфлация е 1.8%, а годишната инфлация за април 2026 г. спрямо април 2025 г. е 6.0%.

Инфлацията от началото на годината (април 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 3.7%[2] . Средногодишната инфлация за периода май 2025 - април 2026 г. спрямо периода май 2024 - април 2025 г. е 3.4%.

Месечна инфлация Според ХИПЦ през април 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи: „Облекло и обувки“ - увеличение със 7.8%; „Транспорт“ - увеличение с 6.9%; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 1.4%; „Образователни услуги“ - увеличение с 0.8%; „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“- увеличение с 0.7%; „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.7%; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.6%; „Здравеопазване“ - увеличение с 0.2%; „Информация и комуникация“ - увеличение с 0.2%; „Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.2%; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - увеличение с 0.1%; „Застрахователни и финансови услуги“ - увеличение с 0.1%. Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Развлечения, спорт и култура“.

Натрупана инфлация Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (април 2026 г. спрямо април 2023 г.) е 11.6%, а за последните пет години (април 2026 г. спрямо април 2021 г.) е 38.0%. Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК) През април 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 1.5%, а годишното изменение за април 2026 г. спрямо април 2025 г. е 4.5%.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: