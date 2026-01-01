Какво означава понятието "справедлива цена" за потребителите, производителите и европейското законодателство.

„Прогресивна България” предложи пакет от мерки за справяне с високите цени. Една от тях е въвеждането на понятието „справедлива цена”. Какво обаче означава това?

„На база исторически преглед на цената на даден хранителен продукт, както и съпоставими данни с няколко други европейски държави, в които същият продукт е с определена цена, механизмът ще дава информация на потребителите за това доколко хранителният продукт има справедлива цена у нас”, обясни Крум Неделков от „Прогресивна България”, предава NOVA.

Предложеният механизъм няма за цел да санкционира нелоялни практики. Идеята е да дава информация на потребителите къде надценките са прекалено високи и да е видимо кога справедливата цена се различава от цените в търговската мрежа.

Какво обаче означава понятието според потребителите и търговците? Повечето клиенти не могат да посочат конкретна такава например за черешите. Някои смятат, че „справедлива цена" е относително понятие, според други такова понятие няма, има пазарна цена.

Търговците бяха категорични, че са необходими мерки за овладяването на спекулата. Според някои трябва да се въведат механизми за стимулиране на родното производство.

За понятието „справедлива цена" и доколко то е съвместимо със законодателството на Европейския съюз обясни юристът доц. Христо Христев. „Стои въпросът как точно този механизъм за контрол на цените е решен и доколко той не представлява прекомерна бюрократична намеса. А тя съществено би затруднила не само икономическата дейност на българските оператори, но и на всички оператори от други държави членки на Европейския съюз”, казва той.

Доц. Христев смята още, че е необходимо съгласуване с европейските институции за новите въведения. „Преди да се финализира законодателният процес, предложенията трябва да бъдат съгласувани с Европейската комисия, за да не се окажем в положение на съществено отклонение и нарушаване на европейската уредба за защита на конкуренцията”, каза той.

А управляващите заявиха още, че тепърва ще имат и други предложения за овладяването на растящите цени и стимулирането на земеделския сектор.