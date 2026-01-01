На 18 май (понеделник), от 8:30 ч. до 16:00 ч. за премахване на крайпътна растителност в участък от АМ „Тракия“ между разклоненията за Цалапица и Стамболийски (от 102-и до 106-и км). В платното в посока София при изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.