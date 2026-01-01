Гръцката полиция е изградила блокади, с които на този етап е попречила на придвижването на протестиращите земеделски производители от района на Северна Гърция към граничен преход „Кулата – Промахон“ на българо-гръцката граница, съобщи обществената телевизия ЕРТ.

Фермерите са останали да протестират на пътен възел край село Левконас, в близост до град Серес, където движението е блокирано, се посочва в информацията. Преминаването се осъществява по обходни пътища, предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров.

ЕРТ припомня, че земеделските производители заявиха намерение да блокират днес преминаването през граничния преход „Кулата – Промахон“ тъй като твърдят, че гръцкото правителство не е изпълнило поетите ангажименти за подкрепа към бранша.

Местни медии информират, че недоволството им е породено от високи производствени разходи, като представители на протестиращите заявяват, че голяма част от обещаните мерки за подкрепа не са изпълнени, а много земеделци са принудени да работят на кредит.