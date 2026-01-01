Нито някой ме е бил, нито аз съм бил някой - това заяви Ивайло Мирчев от "Демократична България" по повод инцидента от последните часове, за който депутатът обясни, че след спор за паркиране е бил нападнат в столичния квартал "Лозенец". За случая потвърдиха на брифинг днес от прокуратурата и СДВР. Разследването по случая продължава, като тепърва ще се установяват всички обстоятелства около инцидента.

Заради спор за паркиране: Депутатът Ивайло Мирчев е бил нападнат

"Снощи, малко след 21:00 ч. прибирах детето от екскурзия и пред вкъщи по единственият път, по който мога да мина до гаража си, мъж беше запушил с кола улицата. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото нямам откъде да мина. Той отказа. Аз извадих телефона си, за да го снимам. Това вероятно го изнерви и замахна няколко пъти с ръка, докато аз съм в колата си. Замахна, но само се приплъзна по лява ми буза", каза Мирчев.

Той разказа, че веднага е звъннал на 112, тъй като мъжът е бил "във видимо странно състояние".

"Призовах го заедно да изчакаме полицията, но той не пожела и тръгна с колата. Опитах да го спра, за да остане, докато дойде полицията. Такива неща се случват всеки ден, но е опасно, кгато човек реагира по неадекватен начин", посочи Мирчев и обясни, че вече е говорил с шефа на фирмата, чиито отличителни знаци е видял по колата.

От полицията по-рано уточниха, че според съдебномедицинската експертиза няма видими следи от насилие по Мирчев. Той заяви, че никога не е твърдял нещо подобно.

"Моето притеснение беше за самия човек, защото беше в неадекватно състояние. Няма да предявявам никакви претенции. Самият човек просто беше в неадекватно състояние, притеснявах се да не стане после някаква по-голяма беля. Имаше и съседи, които снимаха. Това е битово, но е опасно", каза още депутатът.