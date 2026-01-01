Фермери и животновъди от региона на Серес в Северна Гърция подготвят протестна акция на граничен преход "Кулата-Промахон" на 15 май, съобщава регионалният гръцки сайт "Вория".

Протестиращите са насрочили събиране около 10:00 часа местно и българско време на кръстовището при село Левконас, откъдето планират да се отправят към границата с България, предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров. Решението е взето след проведена среща на фермери и животновъди, информира изданието.

По информация на "Вория" окончателното решение дали ще има реална блокада на граничния преход ще бъде взето в деня на протеста, като се обсъжда също възможността за символични протестни действия и евентуални ограничения само за тежкотоварния трафик.

Местни медии съобщават, че недоволството е заради неплатена продукция и високи производствени разходи, като земеделските производители обвиняват държавата в липса на реална подкрепа за бранша. Представители на протестиращите заявяват, че голяма част от обещаните мерки за подкрепа не са изпълнени, а много земеделци са принудени да работят на кредит.

Българското Министерство на външните работи предупреди, че земеделският протест би могъл да създаде предпоставки за временно затрудняване на движението или символично затваряне на отделни пътни участъци в района на пункта.

Към момента не се очаква продължителна и пълна блокада на граничния трафик, но не са изключени временни прекъсвания на движението около обедните часове на 15 май, предупреждава МВнР. От министерството съветват граждани, пребиваващи или имащи намерение да пътуват до Гърция, да отчитат обявените намерения за провеждане на протестни действия, включително да предвидят повече време за придвижване през „Кулата-Промахон“, особено около обедните часове.