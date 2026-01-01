Възстановяването на електрозахранването е най-големият проблем за оправяне в момента след свлачището край Смолян и Пампорово. Това каза областният управител на Смолян Георги Пепеланов в сутрешния блок на NOVA "Здравей, България". Той допълни, че има и 500 м водопровод над самото свлачище, който трябва да бъде сменен. За тези дейности сме предвидили максимум 20 дни, съобщи Пепеланов.

„С министър Шишков вчера огледахме терена на свлачището. Очакваме геолози да дадат становище, но най-вероятно ще се направи мост над него”, каза областният управител на Смолян. Пепеланов допълни, че свлачището още е активно и ще се чака да се успокои, за да започнат каквито и да било дейности.

По думите му има общински горски път над него, през който евентуално може да бъде пуснат трафикът при определени условия.

„Беше проверен водоемът на ВиК, който е върху свлачището, и няма течове от него. Има малко езеро по-нагоре, зад самия склон, няма как да е и от там. Обилните валежи са причина за преовлажняването и само природата е отговорна за случилото се”, категоричен беше Георги Пепеланов.