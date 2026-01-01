Цените на петрола отбелязаха ръст от над 1 процент в петъчната азиатска търговия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Китай се е съгласил да купува петрол от САЩ, предаде Си Ен Би Си. Изказването на Тръмп последва среща между него и китайският президент Си Цзинпин в сградата на китайския парламент в Пекин.

Фючърсите на сорта Брент с доставка през юли се повишиха с 1,49 процента до 107,30 долара за барел. Американският лек суров петрол с доставка през юни поскъпна с 1,55 процента до 102,74 долара за барел.

„Те се съгласиха, че искат да купуват петрол от Съединените щати, ще започнем да изпращаме китайски кораби в Тексас, Луизиана и Аляска“, заяви Тръмп в предварително записано интервю за „Фокс нюз“ след срещата си с президента Си.

От китайската страна все още няма потвърждение на договорени покупки на петрол.

Двамата лидери също така се съгласиха, че Ормузкият проток трябва да остане отворен за корабоплаване.

Президентът Си също така ясно изрази противопоставянето на Китай срещу милитаризацията на протока и всякакви опити да се събира такса за използването му, твърди представител на Белия дом.

Междувременно министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт каза снощи в интервю за Си Ен Би Си вчера, че Китай ще работи зад кулисите, за да помогне за отварянето на Ормузкия проток.

„В техен интерес е протокът да бъде отворен“, подчерта Бесънт.