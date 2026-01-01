Цените на основните суровини, включително петрол, торове, селскостопански продукти и метали, се очаква да нараснат средно с около 16 на сто през тази година, пише в най-новия доклад на Световната банка, представен днес и цитиран от Франс прес. Институцията посочва, че войната в Близкия изток е един от ключовите фактори, но не и единственият, който допринася за ръста на цените.

„Войната (в Близкия изток) засяга световната икономика на вълни“, подчертава в доклада Индермит Гил, главен икономист на международната финансова институция. Той отчита, че ефектите започват с повишаване на цените на енергията, които след това се прехвърлят върху храните и накрая водят до по-висока инфлация, по-високи лихви и по-скъпо обслужване на дълга.

Световната банка прогнозира в доклада си, че цените на енергията могат да се увеличат с около 24 на сто през настоящата година, достигайки „най-високите си нива от 2022 г., когато започна руската военна инвазия в Украйна“.

За петрола прогнозата е средната цена на сорта Брент да бъде около 86 долара за барел през 2026 г. спрямо 69 долара година по-рано. Тази оценка стъпва на предположението, че по-голямата част от смущенията във веригите за доставка ще бъдат овладени през следващия месец и трафикът през Ормузкия проток постепенно ще се нормализира до края на 2026 г.

При по-неблагоприятно развитие на конфликта, включващо нови щети по петролната и газова инфраструктура в региона, цената на петрола сорт Брент може да се повиши до около 115 долара за барел.

Цените на суровините за производство на торове, които в значителна степен зависят от енергийните продукти, също се очаква да се повишават рязко. Прогнозите са за поскъпване от около 31 на сто през настоящата година, което „намалява доходите на земеделските производители и заплашва бъдещите добиви на реколта“, отчитат икономистите на Световната банка.

Базираната във Вашингтон финансова институция също така отбелязва, че цените на базовите метали, включително алуминий, мед и калай, „също се очаква да достигнат рекордно високи нива“. Причина за това е нарастващото търсене заради центрове за данни, електромобили и възобновяема енергия, посочва Световната банка.