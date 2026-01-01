Дядо и внук пребиха 48-годишен таксиметров шофьор в Перник, съобщиха от полицията.

На 6 юни е подаден сигнал за побой на ул. „Козлодуй“. Мъжът излязъл на работа в ранните часове на деня. Спрял на таксиметрова стоянка и посетил денонощен магазин, за да си купи кафе.

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Пред магазина се намирали двама мъже, единият от които му подвикнал да закупи енергийна напитка. След като не получил желаното, между тях е възникнал конфликт.

48-годишният мъж е използвал лютив спрей, след което двамата мъже му нанесли удари в лицето.Пострадалият е транспортиран в столично лечебно заведение, откъдето се очаква медицинска документация за актуалното му състояние.

Задържани са 56-годишен мъж и неговият 18-годишен внук. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.