След успешното провеждане на първия по рода си парад на ретро автомобили и мотоциклети през изминалото лято във възрожденска Трявна, тази година градът отново посреща подобен тип събитие, което ще привлече любители и колекционери на возила от цялата страна, съобщиха от Общината.

На 25 юли - събота се очаква да пристигнат 70 автомобила, които ще могат да бъдат разгледани по пешеходната зона на ул. „Ангел Кънчев“ от площада пред паметника на Петко Славейков до пейката-сърце.

Събитието се провежда с главни организатори от Авто Мото Ретро Габрово в лицето на Спас Георгиев с подкрепата и съдействието на Община Трявна. Записването на участниците започва в 8:00 часа и ще продължи до 10:00 часа, като официалното откриване ще бъде в 11:00 часа.

Специално за всички гости ще играят Танцов състав „Балканджии“ от Габрово, които ще гостуват по време на втория ретро парад в Трявна.

Сред изложените возила ще могат да бъдат разгледани познати марки като „Москвич“, „Лада“, Американски „Форд“ от 71-ва и още много запазени във времето леки автомобили, които и до днес пазят и разказват своите истории.

Награждаването на участниците ще започне в 14:00 часа, като тази година е предвидена и почетна обиколка по главните улици до град Плачковци.