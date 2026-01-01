Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна днес на двудневно посещение в съседна Северна Корея, съобщи китайската държавна новинарска агенция Синхуа.

Ройтерс отбелязва, че това е първата визита на китайски държавен глава в съседната страна от седем години.

Китай е ключов дипломатически, икономически и политически поддръжник на Северна Корея - една от най-изолираните държави в света, обект на тежки международни санкции, по-конкретно заради нейната ядрена и ракетна програма.

Преди да отпътува, Си Цзинпин подчерта в коментар, публикуван в севернокорейския вестник "Нодон синмун", че политиката на Китай за надграждане на отношенията със Северна Корея е непоколебима, а двете страни ще работят заедно, за да се борят с хегемонията и опитите за съживяване на милитаризма. Двете съседни страни ще засилят обмена във всички сфери, за да се даде силен импулс на развитието на отношенията и запазването на справедлив и равноправен световен ред, посочи той.

"Трябва да се противопоставим на хегемонията, авторитаризма и всички опити и конспирации за съживяване на милитаризма, които поставят в опасност регионалната сигурност и стабилност", написа китайският държавен глава.

Южнокорейският президент И Дже-мьон междувременно призова да не бъде изоставяна целта Корейският полуостров да се превърне в зона, свободна от ядрени оръжия, предаде националната новинарска агенция Йонхап.

"Не бива да се отказваме от целта за денуклеаризация, защото не може ние самите да се сдобием с ядрени оръжия", без да рискуваме да предизвикаме ефект на доминото в цяла Източна Азия, предупреди И на пресконференция.

Той направи този коментар на фона на пристигането на китайския ръководител в Северна Корея, отбелязва Франс прес.