Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна днес на двудневно посещение в съседна Северна Корея, съобщи китайската държавна новинарска агенция Синхуа.
Ройтерс отбелязва, че това е първата визита на китайски държавен глава в съседната страна от седем години.
China’s Xi lands in North Korea for rare visit https://t.co/QeUxosxoOG— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) June 8, 2026
Китай е ключов дипломатически, икономически и политически поддръжник на Северна Корея - една от най-изолираните държави в света, обект на тежки международни санкции, по-конкретно заради нейната ядрена и ракетна програма.
Chinese President Xi Jinping arrived in Pyongyang for his first official visit to North Korea since 2019, according to Chinese state media. pic.twitter.com/iAhiryBGyi— Firstpost (@firstpost) June 8, 2026
Преди да отпътува, Си Цзинпин подчерта в коментар, публикуван в севернокорейския вестник "Нодон синмун", че политиката на Китай за надграждане на отношенията със Северна Корея е непоколебима, а двете страни ще работят заедно, за да се борят с хегемонията и опитите за съживяване на милитаризма. Двете съседни страни ще засилят обмена във всички сфери, за да се даде силен импулс на развитието на отношенията и запазването на справедлив и равноправен световен ред, посочи той.
"Трябва да се противопоставим на хегемонията, авторитаризма и всички опити и конспирации за съживяване на милитаризма, които поставят в опасност регионалната сигурност и стабилност", написа китайският държавен глава.
Южнокорейският президент И Дже-мьон междувременно призова да не бъде изоставяна целта Корейският полуостров да се превърне в зона, свободна от ядрени оръжия, предаде националната новинарска агенция Йонхап.
Chinese President Xi’s trip to North Korea underscores his efforts to remind the world that Beijing remains Pyongyang’s most important political patron and economic lifeline https://t.co/hGNXassfi8— Bloomberg (@business) June 8, 2026
"Не бива да се отказваме от целта за денуклеаризация, защото не може ние самите да се сдобием с ядрени оръжия", без да рискуваме да предизвикаме ефект на доминото в цяла Източна Азия, предупреди И на пресконференция.
Той направи този коментар на фона на пристигането на китайския ръководител в Северна Корея, отбелязва Франс прес.