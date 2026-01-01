Масово недоволство от заплащането в образованието показва проучване на Синдикат „Образование“, според което 96% от учителите и служителите в системата смятат, че трудът им е недооценен спрямо възнагражденията.

Според Синдикат „Образование“ учителите и работещите в системата на средното образование са в стачна готовност заради Бюджет 2026, който правителството на Република България готви.

В проучването им са участвали над 6500 учители, служители, директори и работещи в РУО и МОН, като 88% от тях са жени. Респондентите над 50-годишна възраст са най-многобройни, което е показателно и за средната възраст на педагогическите специалисти в България. Анкетата е проведена през последната седмица, като 91% от участниците са педагогически специалисти, а останалите са служители и работещи в МОН и РУО.

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96% от участниците смятат, че трудовите възнаграждения на учителите и работещите в средното образование в България не съответстват на обема и отговорността на техния труд. Едва 2,8% смятат, че заплащането е адекватно на положения труд.

Идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците среща масово неодобрение, като 97% от анкетираните се обявяват против.

По отношение на готовността за протестни действия при липса на увеличение на възнагражденията се наблюдава изключително висока мобилизация. 92% заявяват категорично, че биха участвали в протести в подкрепа на искането за по-високи заплати.

До момента са обсъдени няколко възможни форми на протест. За участие в национална стачка готовност са изразили 71,1% от респондентите.

Все по-голяма подкрепа получава и вариантът за незапочване на учебната 2026/2027 учебна година, като 53% заявяват, че биха се включили в подобна инициатива.

Същевременно значителна част от заявилите готовност за протестни действия подкрепят и участие в едночасови предупредителни протести, митинги и различни форми на гражданско неподчинение.

Данните от анкетата очертават сериозно напрежение в сектора. Учителите масово се чувстват недооценени, категорично отхвърлят новите предложения на управляващите за оценяване на труда им и демонстрират готовност за радикални синдикални действия, включително ефективна национална стачка и блокиране на началото на следващата учебна година.

Причините за това напрежение се коренят в очевидното разминаване между думи и дела на настоящото управление. В програмата на „Прогресивна България“ е заложено поддържане на възнагражденията на педагогическите специалисти на ниво 125% от средната брутна работна заплата за страната (СБРЗ) – същият ангажимент е залегнал и в Колективния трудов договор за отрасъл „Средно образование“.

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На практика обаче заплатите в сектора съответстват на не повече от 115% от СБРЗ, което налага увеличение от минимум 10%, за да бъдат изпълнени поетите ангажименти.

Напрежението в системата на образованието се задълбочава не само заради липсата на диалог, но и заради начина, по който се обсъждат теми, свързани с Бюджет 2026, посочват от Синдикат „Образование“.

От организацията критикуват обвързването на учителските заплати с резултатите на учениците. Според тях това представлява смесване на два различни въпроса, като се пренебрегват редица фактори, влияещи върху образователните резултати – ролята на семейството, учебната среда, съдържанието на учебните програми и организацията на обучението.

Синдикатът подчертава, че в нито една друга публична система в България възнагражденията не са пряко обвързани с резултати по подобен начин.

Оттам изразяват несъгласие с тезата, че ниските резултати на учениците са пряко следствие единствено от работата на учителите, като определят подобни твърдения за непълни и некоректни.

Според синдиката в основата на напрежението стоят и управленски решения, включително действия, свързани с разпределението на средствата за училищата до приемането на новия бюджет. От организацията твърдят, че това поражда несигурност в системата.

От Синдикат „Образование“ настояват за спешен диалог с Министерството на финансите относно политиката по доходите в сектора и за гарантиране на предвидимост на финансирането.

Посочва се, че средствата за образование за 2025 г. са в размер на 4,9% от БВП, като синдикатът настоява за запазване на този дял и неговото увеличаване в дългосрочен план до 6% от БВП.

В позицията се съдържат и предложения за стриктно изпълнение на договорените ангажименти за ръст на възнагражденията в сектора, както и възстановяване на средствата към училищата, за които се твърди, че са били временно изтеглени до приемането на новия бюджет.

От синдиката предупреждават, че при липса на диалог е възможно напрежението в системата да ескалира в протестни действия, включително и риск за нормалното начало на следващата учебна година.