/ iStock photos/Getty images

Ново земетресение беше регистрирано в района на гръцкия остров Евия, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема". 
В 5:30 ч. близо до пристанището на острова беше засечен земен трус с магнитуд 4,3 по Рихтер. 

Вчера в същия район бяха регистрирани три последователни земетресения с магнитуд около 5 по Рихтер. Първият земен трус беше с магнитуд 4,8 по Рихтер, последван от земетресение от 4,3 по Рихтер. Третото земетресение беше с магнитуд 5,2 по Рихтер.  

Днешният трус е бил на дълбочина 5 километра. Земетресението е било усетено на остров Евия, който се намира североизточно от Атина, както и в област Атика.   
Няма данни за пострадали и щети. 

Grčko ostrvo Evija pogodio zemljotres jačine 4,3 stepenahttps://t.co/RCsSfJA55x

Училищата на острова са затворени.

По темата

Елена Дражева/БТА
Последвайте ни

Свят