Ново земетресение беше регистрирано в района на гръцкия остров Евия, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема".
В 5:30 ч. близо до пристанището на острова беше засечен земен трус с магнитуд 4,3 по Рихтер.
Εύβοια: Αγωνία μετά το μπαράζ νυχτερινών δονήσεων- Νέος σεισμός 4,3 Ρίχτερ https://t.co/zSpAIREkTj #Ελλαδα #Επικαιροτητα #ΒΟΡΕΙΑ_ΕΥΒΟΙΑ #ΕΥΒΟΙΑ #ΖΗΜΙΕΣ— diaforetiko (@diaforetiko) June 8, 2026
Вчера в същия район бяха регистрирани три последователни земетресения с магнитуд около 5 по Рихтер. Първият земен трус беше с магнитуд 4,8 по Рихтер, последван от земетресение от 4,3 по Рихтер. Третото земетресение беше с магнитуд 5,2 по Рихтер.
Εύβοια / Νέα δόνηση 4,3 Ρίχτερ και μετασεισμοί – Τι δήλωσε ο Λέκκας https://t.co/oWzcOEdo1Q— TV Χωρίς Σύνορα (@tvxs) June 8, 2026
Днешният трус е бил на дълбочина 5 километра. Земетресението е било усетено на остров Евия, който се намира североизточно от Атина, както и в област Атика.
Няма данни за пострадали и щети.
Grčko ostrvo Evija pogodio zemljotres jačine 4,3 stepenahttps://t.co/RCsSfJA55x
— Insajder TV (@Insajder_net) June 8, 2026
Училищата на острова са затворени.