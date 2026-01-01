Девет души са задържани след скандал и побой в пернишкия квартал „Хумни дол“, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 7 юни. Установени са група хора, спорещи помежду си и отправящи закани. Впоследствие е изяснено, че пререканията са били между шестима души, а останалите присъстващи не са участвали пряко в конфликта, но са създали впечатление за масов скандал.

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С оглед ескалиралото напрежение и недопускане на по-сериозни последици на място са изпратени допълнителни полицейски сили, които своевременно овладели ситуацията и възстановили обществения ред.

Пострадал е 28-годишен мъж, който е настанен в болница - без опасност за живота. Задържани са девет души - на възраст от 19 до 55 години. По първоначални данни голяма част от участниците в конфликта и присъстващите на място са били употребили алкохол.

Униформени провеждат регулярно специализирани операции с цел гарантиране на обществения ред и сигурността на гражданите както в квартала. Често в проверките участват и представители на други институции за установяване на съществуващи проблеми и предприемане на мерки за тяхното решаване.