В момента изследователи провеждат разкопки близо до катедралата Нотр Дам, предлагайки рядък поглед към различните пластове на парижката история.

Отворена отново за гражданите в края на 2024 г., след пет години реставрационна работа след пожара от 15 април 2019 г., Нотр Дам отново претърпява ремонтни дейности. Сред планираните проекти са засаждането на 160 дървета около катедралата и превръщането на подземния паркинг в посетителски център.

Изпълнението на тези нови разработки обаче зависи от мащабна археологическа кампания, която започна през януари и се очаква да продължи осем месеца. Целта е да се защитят останките от миналото на града, заровени в земята. Досега археолозите вече са разкопали на дълбочина от четири метра и са открили стотици предмети от различни периоди. Някои дори датират от римската окупация, преди близо 2000 години, съобщава американското списание Smithsonian Magazine.

Строежът на катедралата започва през 1163 г. и е до голяма степен завършен до средата на 14 век. Но историята на мястото е много по-стара от тази на готическия паметник. През IV и V век там се е намирало римско селище. След това, до X век, там са се намирали силози за зърно от времето на Меровингите и Каролингите. През Средновековието са изниквали средновековни къщи, разделени от една-единствена улица. Скорошни разкопки са разкрили мазетата на тези жилища, както и ямите, използвани за събиране на отпадъци и боклук.

Археолозите са открили и множество артефакти, включително фрагменти от средновековна керамика, украсена с мистериозни червеникави маркировки, монети с изображението на римския император Константин, животински кости, метални парчета, кани и чаши. „Това е рядка възможност за нас да работим по проект, който наистина ще отбележи историята на Париж “ , казва Луси Алтенбург, куратор в Парижката археологическа служба.

Между 2019 и 2024 г. стотици реставратори и занаятчии работиха по възстановяването и ремонта на повредения паметник. По време на този процес те изучаваха вътрешните механизми на катедралата по нов начин, за да разгадаят някои от нейните мистерии. Те са открили големи железни скоби, на приблизително 800 години, които държали заедно каменните блокове на горните стени, пътеките на нефа и галериите, допринасяйки за здравината на сградата, като същевременно запазвали нейния лек и елегантен вид. Археолози, работещи под нефа на църквата, открили и два мистериозни оловни ковчега. Единият принадлежал на 83-годишния първосвещеник Антоан дьо ла Порт, починал през 1710 г. Другият съдържал останките на неизвестен конник, който би могъл да бъде Жоашим дю Беле, френски поет от Ренесанса, починал през 1560 г.

Разкритите предмети и структури напомнят, че Нотр Дам разказва не само историята на катедрала, но и тази на Париж. Настоящите разкопки би трябвало да позволят да научим повече за еволюцията на това символично място, издържало изпитанието на времето. Обещание, което подхранва надеждите на изследователите и любопитството на посетителите.