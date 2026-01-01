Митнически служители задържаха над 60 кг коноп (марихуана), укрити в кабината на товарно превозно средство.

На 6 юни на ГКПП "Гюешево" по метода анализ на риска митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика“ са селектирали за щателна проверка товарен автомобил с албански регистрационни номера, пристигащ от Северна Македония. В кабината на влекача, в специално изградена кухина, са били открити 6 чувала, съдържащи зелена тревиста маса с остър мирис. При направен полеви тест иззетото вещество е реагирало на коноп.

Агенция „Митници“

В резултат от последващите действия водачът на МПС – гражданин на Албания, е направил опит да избяга, но бил задържан извън пункта от екип на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Общото тегло на наркотика е 60,920 кг, като стойността му възлиза на 498 366,42 евро, съгласно Постановление на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

Агенция „Митници“

Разследването продължава. Под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил се провежда разследване по образувано досъдебно производство от Наказателния кодекс.

С постановление на Окръжна прокуратура – Кюстендил 28-годишният И.Д. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.