Навсякъде се говори за балон, за шоково високи цени и за имотен пазар, който все повече се отдалечава от реалните доходи на хората. Едни казват, че жилищата са надценени. Други твърдят, че търсенето остава силно и цените просто следват новата икономическа реалност. Но отвъд прогнозите, мненията и споровете стои един много по-прост въпрос: колко труд всъщност струва един дом?

За да отговорят на този въпрос, от имотния портал Реалистимо сравняват цените на двустайните апартаменти със средните брутни заплати по области. Така сухата статистика се превръща в по-разбираема сметка: колко месечни възнаграждения са нужни, за да се купи стандартен двустаен апартамент.

София не е първа: къде двустайният апартамент струва най-много заплати?

Имотите в София ли са най-недостъпните? Повечето хора биха отговорили точно така. Все пак говорим за столицата, където цените са високи, търсенето е огромно, а новото строителство не спира да променя кварталите. Данните обаче обръщат тази представа. На първо място не е София, а Варна. В морската столица за покупка на двустаен апартамент са необходими 98 брутни месечни заплати.

И тук още по-голямата изненада в класацията. Второто място не е за София, нито за Пловдив или Бургас. То е за Велико Търново. Градът често се възприема като по-спокоен, по-достъпен и по-нормален за живот в сравнение с големите икономически центрове. Но числата показват друго - 97 брутни заплати.

София остава трета с 95 брутни заплати. Това е резултат от по-високите заплати в столицата. Във Варна и Велико Търново доходите не успяват да догонят цените на имотите в същата степен.

Големите градове вече не са единствената история

В червената и най-напрегна група попадат още Пловдив, Русе и Бургас. Шест области, в които покупката на жилище вече изглежда все по-далечна за хората, които разчитат основно на местните доходи. Веднага след тях се нареждат: Шумен с 89, Перник достига 83, Благоевград и Сливен са с по 82, Ямбол е с 81, а Стара Загора и Враца са с по 80.

Къде картината изглежда по-спокойна?

Най-ниските стойности са в Силистра и Ловеч. В Силистра за покупка на двустаен апартамент са необходими 56 брутни месечни заплати, а в Ловеч 57. По-достъпна изглежда картината и в Добрич, Смолян и Кюстендил, където са нужни по 67 заплати. Видин и Пазарджик също остават в по-ниския диапазон с по 68 брутни месечни заплати.

Домът като мечта и като сметка

Покупката на жилище винаги е била емоционално решение. Човек не избира само имот, а място, в което си представя живота си. Но когато един двустаен апартамент струва почти 100 брутни заплати, решението вече става въпрос на възможности, сигурност и дългосрочна преценка.

И тук говорим за брутни заплати. Тоест за доход преди данъци, осигуровки и преди всички разходи за живот. На хартия 98 брутни заплати изглеждат като малко над 8 години доход. Но в реалния живот, ако човек може да заделя приблизително половината от нетния си доход, а за много домакинства и това е оптимистично, времето за изплащане на подобен имот лесно се доближава до 15-20 години. И ако за купувачите големият въпрос е колко години труд струва един дом, за собствениците въпросът е друг: много българи не знаят колко струва жилището им днес.

И може би точно затова подобна карта е важна. Тя не казва само къде имотите са скъпи. Тя показва къде домът се усеща най-далеч и къде все още изглежда малко по-близо. Защото зад всяка цена стои един много по-личен въпрос: колко години от живота си сме готови да дадем за мястото, което наричаме дом?