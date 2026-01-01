Петима души бяха ранени при нападение с нож на гара „Пенсилвания“ в Ню Йорк, съобщиха местните власти.
Според противопожарната служба на града един от пострадалите е в тежко състояние, двама са с по-сериозни наранявания, а останалите двама са получили леки травми.
Six people were injured in a stabbing inside New York’s Penn Station. A person was taken into custody following the attack. https://t.co/QifqJ6VsFf— Newsweek (@Newsweek) June 8, 2026
Нападението е станало около 19:00 часа местно време. След издирване полицията е задържала заподозрения.
5 injured in stabbing at New York City's Penn Station, fire officials sayhttps://t.co/m4FTyNPFxP— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 8, 2026
По информация на CBS News, позоваваща се на правоохранителни източници, нападението изглежда е било случаен акт на насилие. ABC News съобщава, че заподозреният е бил в емоционално нестабилно състояние и е арестуван от полицията на Amtrak.
#Breaking - Five people stabbed at Penn Station in the NJ Transit area. The suspect is in custody and described as an emotionally disturbed person.— LUKE2FREEDOM (@L2FTV) June 8, 2026
Desk@freedomnews.tv to license pic.twitter.com/HbkZ464HKD
Всички пострадали са откарани в болница „Белвю“ за лечение.
Гара „Пенсилвания“, една от най-натоварените транспортни точки в САЩ, се намира под спортната арена „Медисън Скуеър Гардън“.
Инцидентът се случва в момент, когато Ню Йорк е в повишена готовност за сигурност заради посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп. Очаква се той да присъства на мач от финалите на НБА в „Медисън Скуеър Гардън“.
Five people were injured in a series of stabbings at New York's Penn Station on Sunday evening and a suspect is in custody, authorities said https://t.co/BsEDyn3dNg— Bloomberg (@business) June 8, 2026
Във връзка със събитието градските власти вече обявиха допълнителни мерки за сигурност, включително забрана за внасяне на чанти и отмяна на организираното гледане на срещата извън залата. На мача се очаква да присъства и кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани.