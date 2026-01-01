/ БТА

Петима души бяха ранени при нападение с нож на гара „Пенсилвания“ в Ню Йорк, съобщиха местните власти.

Според противопожарната служба на града един от пострадалите е в тежко състояние, двама са с по-сериозни наранявания, а останалите двама са получили леки травми.

Нападението е станало около 19:00 часа местно време. След издирване полицията е задържала заподозрения.

По информация на CBS News, позоваваща се на правоохранителни източници, нападението изглежда е било случаен акт на насилие. ABC News съобщава, че заподозреният е бил в емоционално нестабилно състояние и е арестуван от полицията на Amtrak.

Всички пострадали са откарани в болница „Белвю“ за лечение.

Гара „Пенсилвания“, една от най-натоварените транспортни точки в САЩ, се намира под спортната арена „Медисън Скуеър Гардън“.

Инцидентът се случва в момент, когато Ню Йорк е в повишена готовност за сигурност заради посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп. Очаква се той да присъства на мач от финалите на НБА в „Медисън Скуеър Гардън“.

Във връзка със събитието градските власти вече обявиха допълнителни мерки за сигурност, включително забрана за внасяне на чанти и отмяна на организираното гледане на срещата извън залата. На мача се очаква да присъства и кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани.

BBC
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