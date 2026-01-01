Разбира се, че е важно температурата в детската стая да е приятна и през лятото, и през зимата. Но дали да я поддържате с климатици? Може би се притеснявате от тях, особено ако детето е малко. Може би смятате, че силната въздушна струя в стаята не е добра идея и дори е вредна. Но истината е, че това е много удобен начин за отопление и охлаждане, стига да го използвате правилно. Нека поговорим малко за това.

Къде да монтирате

Като начало, огледайте добре детската стая и изберете подходящо място за вътрешното тяло. То трябва да е близо до външното, но и да не духа директно към леглото или зоните за игра и учене. Така струята въздух няма да дразни дихателните пътища на детето, нито да причинява схващане, докато то спи или се забавлява.

Как да настроите температурата

С климатиците е лесно да се контролира температурата в стаята. Но на колко градуса да направите настройките? По-топла или по-студена стая трябва за здраво дете?

Специалистите препоръчват да поддържате между 20°C и 23°C през цялата година. Имайте предвид, че през лятото е добре да е по-близка до горната граница, а през зимата – до долната. Това е златният стандарт дори за бебетата, тъй като при тях прегряването е по-опасно от лекото преохлаждане.

Настройките през нощта

През нощта можете да намалите климатика до около 18°C, ако детето е добре облечено. По-хладната стая създава условия за по-добър сън.

Ако уредът има нощен режим, използвайте го. Той е по-тих, а струята въздух е по-лека, за да не създава дискомфорт.

Режимите на работа

Да включите климатика на един режим и да го оставите да работи така денонощно е лесно. Но невинаги е подходящо. По-добре е да охладите или затоплите стаята предварително, а когато детето влезе в нея, да намалите мощността.

Качеството на въздуха

Ако отворите климатика, ще видите, че по филтрите му е полепнал прах, но също така има бактерии и алергени. Когато го включите, те се разпръсват обратно в стаята. Така че ги измивайте редовно с хладка вода и препарат. Правете го веднъж на няколко седмици, а един път в годината правете професионално почистване и профилактика на уреда.

Не забравяйте и да проветрявате редовно стаята. 10-15 минути широко отворени прозорци и врати са достатъчни да освежат въздуха, без да затоплят или охладят стените.

Контролът над влажността

Използването на климатик може да изсуши въздуха в стаята и това понякога е причина за появата на суха кашлица, раздразнения на кожата и очите. Но това също е лесно за разрешаване.

Обикновен хигрометър ще свърши чудесна работа, за да следите влажността. За да се чувства детето добре, тя трябва да е между 40% и 60%. Ако намалее, достатъчно е да поставите в стаята съд с вода. Друг вариант е да използвате специализиран овлажнител на въздух.

Шумът

Децата и най-вече бебетата могат да бъдат чувствителни и към шума, особено когато спят. Но съвременните климатици могат да бъдат наистина тихи. Все пак, когато търсите уред, изберете такъв с ниско ниво на шум – под 30 dB. Така в стаята ще бъде още по-комфортно за детето.