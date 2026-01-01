Безопасността на храните често се възприема единствено като въпрос на личен избор и битова култура. В действителност тя е много по-широко понятие и е пряко свързана с общественото здраве, противоепидемичната готовност и способността на институциите да реагират при възникване на биологични рискове, подчертава подполковник д-р Людмил Караканов, началник на Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия (ВМА).



По думите му, с настъпването на летния сезон и повишаването на температурите рискът от хранителни инфекции и интоксикации закономерно нараства. Топлото време създава благоприятни условия за развитието на микроорганизми, а неправилното съхранение, транспортиране или обработка на храните могат да доведат до сериозни здравословни проблеми.

Четири ясни знака, че храната ви вече е за боклука

Според специалиста, превенцията остава най-ефективното средство за ограничаване на заболяванията, предавани чрез храни и вода. Това е особено важно за уязвимите групи от населението – деца, възрастни хора, пациенти с хронични заболявания и лица с отслабена имунна система.



Като военен лекар, инфекционист и паразитолог с дългогодишен опит в международни мисии зад граница, подполковник Караканов обръща внимание и на значението на хранителната и водната безопасност за военнослужещите: Заболяванията, предавани чрез храна и вода, продължават да бъдат сред най-честите здравни рискове при пребиваване в райони с различни санитарно-хигиенни условия. В условията на учения, полева подготовка или участие в операции зад граница контролът върху качеството на храната и водата има пряко отношение към здравето на личния състав и към изпълнението на поставените задачи.



Именно поради тази причина в системата на военномедицинското осигуряване превантивните мерки заемат ключово място. Обучението на военнослужещите за спазване на хигиенните изисквания, оценката на рисковете от инфекциозни заболявания и мониторингът на факторите на средата са сред основните направления в дейността на Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена.

Съвети от лекар: Кои са най-опасните храни през лятото



Д-р Караканов напомня, че добрата лична хигиена, правилното съхранение на хранителните продукти и използването на сигурни източници на вода остават сред най-ефективните мерки за предпазване от инфекции през летните месеци:



🔥Спазвайте стриктна лична хигиена и измивайте ръцете си преди хранене и приготвяне на храна;

🔥Съхранявайте хранителните продукти при подходящ температурен режим, особено месото, рибата, яйцата и млечните продукти;

🔥Не оставяйте готова храна продължително време на открито, особено при високи температури;

🔥Консумирайте само добре термично обработени храни;

🔥Използвайте вода от сигурни източници, особено по време на пътувания и престой сред природата;

🔥Измивайте старателно плодовете и зеленчуците преди консумация;

🔥Поддържайте добра хидратация при високи температури и физическо натоварване;

🔥При поява на симптоми като повишена температура, повръщане, диария или обезводняване потърсете своевременно медицинска помощ.



Лятото е време за пътувания, почивка и повече време на открито. Именно тогава обаче не бива да подценяваме правилата за безопасно хранене и добра хигиена. Няколко прости предпазни мерки могат да ни спестят сериозни здравословни проблеми и да направят летните месеци по-спокойни и безопасни за цялото семейство.