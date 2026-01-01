В Кайро започнаха преговори за придвижване на крехкото примирие в Свицата Газа между посредници и представители на палестински фракции, съобщи пред АФП палестински източник, запознат с разговорите.

Дискусиите стартираха в неделя, 7 юни, и трябва да продължат и в понеделник на фона на продължаващото насилие в анклава въпреки действащото от октомври примирие.

В срещите участват посредниците Египет, Катар и Турция, както и представители на няколко палестински организации. Целта е да бъде даден тласък на преговорите по втория етап от споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас.

Според източника посредниците е трябвало да се срещнат с делегация на Хамас преди обяд днес, след което да се проведе по-широка среща с участието на всички палестински фракции.

Свързаният с египетската държава телевизионен канал „Ал Кахера Нюз“ съобщи, че неделните разговори са били посветени на „предложената пътна карта за завършване на изпълнението на споразумението“.

„Срещата премина в положителна атмосфера“, съобщи медията, като допълни, че е било постигнато съгласие относно необходимостта от продължаване на изпълнението на плана на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Преговорите се провеждат на фона на нарастващо напрежение в региона, след като Израел и Иран си размениха удари тази сутрин. Ескалацията поставя на изпитание друго крехко примирие и застрашава надеждите за споразумение за прекратяване на по-широкия конфликт в Близкия изток.

Макар примирието в Газа формално да е в сила от октомври, територията продължава да бъде разтърсвана от ежедневно насилие. Повече от половината от анклава остава под контрола на израелската армия въпреки условията на споразумението.

Според здравното министерство в Газа, което е под контрола на Хамас, от началото на примирието Израел е убил най-малко 936 души. Данните на ведомството се считат за надеждни от Организацията на обединените нации.

Както Хамас, така и Израел взаимно се обвиняват в нарушаване на примирието.

Първият етап от споразумението включваше освобождаването на последните израелски заложници, държани от Хамас, в замяна на палестинци, задържани от Израел.

Преминаването към втората фаза, която трябваше да включва разоръжаване на Хамас и постепенно изтегляне на израелските сили, остава блокирано от месеци.

Един от основните спорни въпроси продължава да бъде управлението на Газа след края на войната.

Официалният фонд за Газа на „Съвета за мир“ на Тръмп е празен

Израел отхвърля възможността Хамас да остане на власт, но засега не приема и пряко поемане на управлението от базираната в Рамала Палестинска автономия.

От своя страна Хамас настоява първо да бъде създадена палестинска администрация, преди да разгледа възможността да предаде част от въоръжението си – ключово условие за преминаване към втория етап от споразумението, наред с изтеглянето на израелските войски.