Пожарникари спасиха германски туристи, закъсали с кемпер в гориста местност в Кърджалийско, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 6 юни. Те са били в землището на село Долище.

Семейството е било придружено до село Калоянци за пренощуване.

Спасиха парапланерист, паднал върху 20-метров бор в Осого̀вската планина

Друг екип огнеборци е помогнал за пренасяне на болен човек в село Опълченско до медици.

Пожарникари са извадили човек от закъсал асансьор в жилищен блок.

Спасена е и ранена птица, паднала в двор на детска градина в Кърджали.