Най-младата жена кмет в Япония отново влиза в историята – този път, като става първият действащ кмет в страната, който излиза в отпуск по майчинство.

35-годишната Шоко Кавата, кмет на град Явата в префектура Киото, обяви, че ще прекъсне временно работата си около раждането на първото си дете. Решението ѝ предизвика национален дебат и насочи вниманието към ограниченията на традиционно патриархалните трудови и политически структури в Япония.

Кавата, избрана за кмет през 2023 г., очаква да роди в средата на септември. Тя планира да ползва 16 седмици отпуск по майчинство – осем седмици преди и осем след раждането. Според местни медии това е безпрецедентен случай за действащ кмет в страната.

Макар държавните служители в Япония да имат право на отпуск по майчинство, законодателството не предвижда подобна гаранция за избраните политически представители.

Кметицата изрази надежда, че нейният пример ще се превърне в „катализатор за промяна на системата“ в момент, когато Япония е изправена пред сериозен демографски спад и продължаващи неравенства между половете в политиката. В момента жените заемат по-малко от 15% от местата в Камарата на представителите.

„Надявам се този случай да насърчи не само служителите, но и работодателите и ръководителите на компании да приемат житейски събития като раждането и отглеждането на деца като естествена част от живота, която може да бъде съчетана успешно с професионалните ангажименти“, заяви Кавата пред CNN.

По време на отсъствието си тя ще назначи заместник, който да ръководи град Явата с население близо 70 000 души. Въпреки това възнамерява периодично да следи служебната си кореспонденция, докато се грижи за новороденото у дома.

След обявяването на решението си Кавата стана обект на критики в социалните мрежи, където някои потребители определиха отсъствието на държавен служител като неоправдан разход за данъкоплатците. По думите ѝ обаче реакциите, които е получила лично от граждани и служители, са били предимно положителни.

„Всички ми казваха да не се колебая и да си взема почивката. Както служителите в общината, така и жителите на града ме подкрепиха напълно“, споделя тя.

Според Савако Ширахасе, професор по социология в Токийския университет, много от обществените представи за ролята на политиците и държавните служители в Япония все още се основават на остарели схващания, които не отразяват реалностите и нуждите на съвременните работещи жени.