Цената на руския петролен сорт "Уралс" е достигнала най-високото си равнище от октомври 2023 г. насам за данъчни цели през този месец, което носи допълнителни приходи за Кремъл на фона на войната в Иран, предаде Блумбърг.

Министерството на финансите на Русия ще изчислява данъците за петролните компании през май въз основа на средна цена на сорта "Уралс" от 94,87 долара за барел и валутен курс от 76,938 рубли за щатски долар, сочат данни на руската данъчна служба. Това се равнява на близо 7,3 рубли за барел – увеличение с 18 на сто спрямо предходния месец, както и с 60 на сто на годишна база.

Руските власти, който разчитат на петролната и газовата индустрия за около една пета от бюджетните си приходи, получават подкрепа за военната си икономика от по-високите цени на петрола и засиленото търсене на руски суров петрол, след като войната в Иран наруши доставките от Персийския залив през Ормузкия проток, допълва Блумбърг.

Цената на петрола достигна най-високото равнище от началото на войната в Иран

Постъпленията от износа на петрол вече са позволили на руското правителство да поднови попълването на резервния си фонд и да отложи съкращаването на разходите, които не са приоритетни.

Ефектът от поскъпването на петрола вследствие на войната обаче е ограничен от поскъпването на руската валута. По-силната рубла означава по-ниски данъчни приходи от петрол, тъй като суровината се търгува в долари.

Рублата поскъпва заради високите лихвени проценти, ограниченото равнище на вноса и увеличените продажби на чуждестранна валута от руските износители вследствие на глобалното поскъпване на суровините.

През този месец руската валута е достигнала най-високото си равнище спрямо щатския долар от февруари 2023 г., което означава, че по-силната рубла може да ограничи допълнителните приходи на Кремъл от петрола и след май.

Нетните приходи на руското правителство от енергийния сектор през май ще зависят и от размера на субсидиите за подкрепа на петролната рафинерийна индустрия и вътрешните доставки на горива. След рязкото поскъпване на горивата заради войната в Иран държавните плащания към руските енергийни компании само през април са достигнали 359 милиарда рубли или около 4,8 милиарда долара – най-високото равнище от над две години.