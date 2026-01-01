Министърът на правосъдието Николай Найденов ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

Акцент в разговорите им ще бъде процедурата за подбор на български делегирани европейски прокурори.

Найденов е поискал срещата заради скандала с отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева. Срещу нея има две производства в европейската прокуратура.

Срещата е планувана за петък, 5 юни.

"Ние е приятна ситуацията. И аз няма да влизам в ролята на арбитър, и да оценявам кой казва истината, кой не. Искам да получа институционалната информация от лицата, които притежават такава, за да мога да преценя действията си по отношение на текущия конкурс за български европрокурор", припомня БНР изказването на Найденов по повод предстоящата среща.

В Люксембург ще заседават министрите на правосъдието и на вътрешните работи на страните от Европейския съюз.