Светът е футбол - Аржентина и Испания се изправят в исторически сблъсък на финала на Мондиал 2026. Ламин Ямал срещу Лео Меси, Луис де ла Фуенте срещу Лионел Скалони! По време на първото полувреме не се стигна голове, въпреки доминирането на Испания във владението на топката.

Последният мач на 23-тия Мондиал се провежда на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси, а залогът в него е място в историята и вечна памет във футболния фолклор., предава Gong.bg.

IT’S TIME! 🇪🇸🇦🇷



The biggest stage is ready. Who is going to win?#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

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Светът затаи дъх: Зрелищна церемония преди финала Испания – Аржентина (ГАЛЕРИЯ)

Някои от най-големите звезди на музикалната сцена се появиха на терена на стадион "МетЛайф" за първото по рода си шоу на полувремето на мача за световната титла по футбол между Испания и Аржентина.

Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър и корейската попгрупа BTS бяха сред участниците в спектакъла, който бе взаимстван от музикалните изпълнения, съпровождащи финалите в Националната футболна лига - Супербоул.

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Мадона се появи на стадиона в открит автомобил, управляван от легендите на бразилския футбол Роналдо и Роналдиньо. След това последва изпълнение на дуото The White Stripes, които изпълниха най-големия си хит "Seven Nation Army".

Щафетата премина в BTS, а след най-популярната K-Pop банда в света на сцената се появи и актьорът Джейсън Судекис в ролята на своя персонаж - футболния специалист Тед Ласо. Той извика на сцената Джъстин Бийбър, а край на спектакъла сложиха Шакира и Бърна Бой.

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Испания излиза за втора световна титла в своята история, като първата беше спечелена през 2010 г. Аржентина пък преследва своите четвърти златни медали от Мондиал, като и в момента е актуален шампион.

На 14 юли отборът на Испания победи тима на Франция с 2:0 и си осигури място на най-големия финал в света на футбола. Попаденията бяха дело на Микел Оярсабал, който се разписа в 22-ата минута (дузпа) и на Педро Поро, който прониза френската врата в 58-ата минута.

Финалът на XXIII Световно първенство по футбол между Испания и Аржентина започна пред погледа на американския президент Доналд Тръмп. Той гледа срещата в компанията на съпругата си Мелания и президента на ФИФА Джани Инфантино.

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Преди началото на мача, който се играе на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси, имаше музикална програма. Дженифър Хъдсън изпя химна на домакините от САЩ, а в шоуто се включиха още Роби Уилямс, Никол Шерцингер, Лаура Паузини, Поуст Малоун, както и актьорът Том Крус и инфлуенсърът IShowSpeed.

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Световната купа, която ще получи победителят в мача, пък бе изнесена от легендите на Испания - Андрес Иниеста, и на Аржентина - Марио Кемпес.