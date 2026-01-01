Общинският съвет на ДПС в Кирково обяви във Facebook, че подава оставка като партиен орган. Решението е взето на заседание на структурата след натрупано напрежение и задълбочаващи се разногласия с централното и областното ръководство на партията.

В мотивите за оставката се посочват системно неглижиране на позициите и решенията на общинската партийна структура, както и липса на диалог и съобразяване с волята на Общинския съвет, избран по демократичен път на редовна общинска конференция.

Според членовете на подалия оставка орган през последните месеци многократно са били пренебрегвани становища и предложения на общинското ръководство, което е довело до сериозно разочарование сред партийния актив в общината. Като допълнителен мотив се посочва и неуважителното отношение към общинската организация и нейните представители.

"Не можем да продължим да носим отговорност като партиен орган при липса на взаимно уважение, доверие и съобразяване с решенията на легитимно избрания Общински съвет", се посочва в публикуваната позиция.

С подадената оставка членовете на Общинския съвет заявяват, че остават ангажирани с каузите на своите избиратели и симпатизанти.