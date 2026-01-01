Случай на закана за убийство разследват служители на Второ Районно управление, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

На 3 юни в районното управление се оплакала 30-годишна жена с постоянен адрес в Радомир, че мъжът, с когото е имала връзка, ѝ е отправил закана за убийство. Органите на реда реагирали незабавно и установили, че деянието е предизвикало основателен страх у потърпевшата.

39-годишният мъж е установен и задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед.

Образувано е бързо производство по чл. 144, ал. 3 от Наказателния кодекс, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.