Двама души пострадаха при пътно-транспортно произшествие на път III-4902 в Разрадско, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за катастрофата е получен на тел. 112 около 10.40 часа на 3 юни. Товарен автомобил „Ивеко“, движещ се от село Брестовене в посока село Острово, не спира на знак „Стоп“, отнема предимството на „Опел Астра“, в резултат на което лекият автомобил го удря в задната част.

При сблъсъка пострадали 65-годишният водач на „Опел“-а, който е с фрактура на гръдна кост и возещият се при него 57-годишен пътник, с фрактура на дясна ръка. Двамата потърпевши мъже от село Острово са откарани за лечение в МБАЛ-Разград, без опасност за живота.

Пробата за употреба на алкохол на 41-годишният водач на камиона от град Исперих е отрицателна. По случая се води досъдебно производство.