Ние предложихме механизъм, за да може абонатите на ВиК услугите да получават компенсации, когато има некачествена услуга - подобно на потребителите на електричество. Предложихме огледален механизъм и в ресорния закон за регулиране на качеството на ВиК услугите.Всички останали партии не подкрепиха това предложение. Това каза Петър Петров от „Възраждане“ пред журналисти.

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На много места в България потребителите на ВиК услуги получават некачествена услуга. Лятото отново доста хора ще са на воден режим, 250 000 души бяха миналото лято. Нека тогава те се сетят за начина, по който са гласували техните народни представители. Сега нямаме никаква възможност за компенсации, ако сме на воден режим, отбеляза той.

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По думите му Бордът за водите и служебният кабинет нищо не са направили.

Когато попитах министър Иван Шишков как ще се прави с водната криза, той каза, че тепърва ще правят анализи, стратегии, планове, графици. Една тръба няма положена за последните 9 месеца в населените места, където имаше режими. Скоро няма и да бъде положена, добави още Петров.