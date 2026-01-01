Над 30 санкционирани водачи на тротинетка и още толкова глобени пешеходци за ден в област Велико Търново, съобщиха от полицията.

В ход е специализирана операция, насочена основно към пешеходци и водачи на индивидуални електрически превозни средства.

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Целта е да се подобри безопасността на движение с най-уязвимите участници и ограничаване предпоставките, водещи до тежки пътни инциденти с тях, както и намаляване на нарушенrята на правилата за движение на територията, обслужвана от ОД на МВР.

Проверени са 33 тротинетки, съставени са 6 акта и са наложени 19 глоби по фиш. Съставени са 6 акта на пешеходци и са им наложени 30 глоби по фиш.

Операцията продължава на територията на цялата област. Всички недобросъвестни участници в движението ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.