От 9 ч. на 20 юли започва авариен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-ти км на път II-56 Брезово – Пловдив, в района на Пловдив. съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По време на строителните работи преминаването през съоръжението ще е в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар, при ограничение на скоростта до 50 км/ч.

Дейностите по съоръжението ще се изпълняват от дружеството, с която Агенцията има сключен договор за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на област Пловдив. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август т.г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да шофират внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.