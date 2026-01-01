Дълготрайната енергийна криза в Куба достигна критична точка тази седмица, след като правителствени служители открито признаха, че резервите са напълно изчерпани.

След месеци на парализираща енергийна криза, довела до масови прекъсвания на електрозахранването, петролните резерви на Куба са пресъхнали, съобщи правителството. Това вероятно ще потопи страната в още по-чести, мащабни и продължителни национални прекъсвания на тока.

Повече от две години правителството в Хавана се бори с тежка енергийна криза поради рушаща се инфраструктура и намаляващи доставки от дългогодишния си благодетел Венецуела.

Въпреки че Куба произвежда известно количество петрол за вътрешна употреба, електроцентралите не работят и запасите са изчерпани, заяви Висенте де ла О Леви, министър на енергетиката и мините на Куба. "Нямаме абсолютно никакво мазут, абсолютно никакъв дизел. В Хавана прекъсванията на тока надхвърлят 20 или 22 часа. Когато електричеството се върне, то е едва за час и половина", поясни той.

Доставките на венецуелско гориво за Куба спряха напълно през януари, след като Съединените щати задържаха лидера на Венецуела и поеха контрола върху венецуелската петролна индустрия. По-късно администрацията на Тръмп наложи ефективна блокада, забраняваща на всякакъв чуждестранен петрол да достига до Куба, която дотогава получаваше пратки и от Мексико.

Правителствата в Хавана и Вашингтон водят тайни преговори от седмици. За Куба целта е прекратяване на енергийната блокада. За Съединените щати разговорите са съсредоточени върху прекратяване на държавния контрол върху икономиката и на политическите репресии. Кубинското правителство обяви, че в четвъртък, 14 май, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е посетил Куба.