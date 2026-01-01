Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че "САЩ може да се отбият в Куба“, след като "приключат с Иран", предаде Франс прес.

Той каза пред журналисти, че много американски граждани от кубински произход са били "третирани много зле" и че много от членовете на техните семейства са били убити или пребити.

"Куба е провалена държава", посочи Тръмп и добави, че карибският остров е бил "управляван ужасно в продължение на много години" от комунистическия революционер Фидел Кастро.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел предупреди онзиден Вашингтон да не ескалира конфликта между двете страни с военна конфронтация.

"Ако това се случи, ще има боеве", заяви Диас-Канел и добави, че страната не иска война.

Тръмп на няколко пъти заплаши да предприеме по-твърди мерки срещу Куба и говори открито за възможността да "превземе" острова.

През март Куба потвърди, че води преговори със САЩ с цел облекчаване на напрежението в отношенията.