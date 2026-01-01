Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще разговаря с Куба, която от месеци страда от американска горивна блокада след залавянето на съюзника на Хавана Николас Мадуро.

Тръмп определи управлявания от комунистите остров като „провалена държава“.

„Куба иска помощ и ние ще разговаряме!!!“, написа той в Truth Social, без да даде повече подробности.

В началото на този месец Тръмп заяви, че Съединените щати ще „поемат контрола“ над карибския остров край бреговете на Флорида „почти незабавно“. | БГНЕС