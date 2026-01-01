Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "Куба е следващата", по време на изказване пред инвестиционен форум в Маями, щата Флорида, в което той изтъкна успехите на военните действия на САЩ във Венецуела и Иран, предаде Ройтерс.

Макар Тръмп да не уточни какво точно планира да направи с островната държава, той неведнъж е заявявал, че според него правителството в Хавана, изправено пред тежка икономическа криза, е на ръба на колапса.

МВнР: Не пътувайте до Куба, опасност от наработещи болници, хотели и транспорт

През последните седмици администрацията във Вашингтон започна преговори с представители на кубинското ръководство, а самият Тръмп намекна, че е възможно да се предприемат военни действия.

"Аз създадох тази велика армия. Казах: "Никога няма да се наложи да я използвате". Но понякога трябва да я използвате. И, между другото, Куба е следващата. Престорете се обаче, че не съм го казвал. Престорете се, че не съм", заяви Тръмп.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел призна, че страната му води преговори със САЩ в опит да предотврати потенциална военна конфронтация.

Токът в Куба спря за втори път тази седмица

Икономиката на Куба е силно засегната от прекъсванията във вноса на петрол, от който страната зависи за функционирането на електроцентралите си и транспортната си система.

Преди операцията на САЩ по залавянето на вече сваленият от власт венецуеласки президент Николас Мадуро в началото на януари, Венецуела осигуряваше голяма част от нуждите на Куба от петрол, но новото правителство в Каракас, под натиска на Вашингтон, прекрати тези доставки.

В краят на февруари Тръмп заяви, че обмисля "приятелско придобиване" на Куба.