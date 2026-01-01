Иракски представители са се обърнали към Международния валутен фонд (МВФ) с искане за финансова помощ заради последиците от конфликта в Близкия изток, съобщи Ройтерс, позовавайки се на свой източник, близък до финансовата институция.

По думите му първоначални разговори са се провели през миналия месец по време на пролетните срещи на МВФ и Световната банка (СБ) във Вашингтон. В момента продължават обсъждания относно размера на възможното финансиране и начина, по който евентуален заем би бил структуриран.

Военният конфликт, започнал на 28 февруари с мащабни въздушни удари на САЩ и Израел срещу Иран, доведе до затварянето на Ормузкия проток - ключов маршрут за петролния трафик, и нанесе щети по инфраструктурата и икономиките на страните от региона.

Ирак е сред най-засегнатите държави, тъй като по-голямата част от износа на петрол, който е основен източник на приходи за Багдад, е блокиран заради затварянето на пролива.

МВФ работи съвместно със Световната банка и Международната агенция за енергията (МАЕ) за оценка на последиците от войната и въздействието ѝ върху страните членки, заяви говорителят на базираната във Вашингтон институция Джули Козак. Тя припомни думите на управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева, че Фондът очаква финансова помощ в размер между 20 и 50 млрд. долара да потърсят поне 12 държави, без да уточнява кои са те.

Ирак не е коментирал официално информацията. Страната разполага с едни от най-големите петролни запаси в света, а икономиката ѝ е силно зависима от износа на суров петрол, посочва Ройтерс.

Последното споразумение между Ирак и МВФ бе през 2019 г. под формата на готовност за кредитиране на стойност 3,8 млрд. долара, от които са усвоени 1,49 млрд. долара, пише на интернет страницата на финансовата институция.

Багдад дължи на МВФ около 2,39 млрд. долара, включително около 891 милиона долара средства по линия на спешен финансов механизъм, показват данни на Фонда.