Лято, изпълнено с премиерни заглавия и вълнуващи телевизионни преживявания, очаква зрителите на NOVA в следващите месеци. Стартът ще бъде даден на 19 май с новия риалити формат “SOS Разтребители“, последван от премиерата на забавното предаване Smart Face на 21 май. Напрегнатият сюжет в “Дъждът оставя следи“ ще се разгърне в ефира от 27 май, а „Шеф под прикритие-Аватар“ ще се завърне с нови епизоди от 29 май. През летните месеци „Черешката на тортата“ отново ще гостува в домовете на известни личности, за да изненада с нови кулинарни шедьоври и уютни вечери.

Първи дебютът си в ефира на NOVA ще направи новият риалити формат „SOS Разтребители“. Следващият вторник (19 май) от 20:00 ч. водещият Даниел Бачорски и неговият супер екип ще се отправят към различни точки на страната, за да преобразят занемарени жилища и обществени сгради в пространства – образци на чистотата. Чрез микс от сериозно почистване, хумор и дълбоки човешки истории, форматът ще помогне на реални хора да променят живота си.

За доброто настроение това лято ще се погрижи и забавното предаване Smart Face, което стартира на 21 май в 20:00 ч. В него водещият Николаос Цитиридис ще подложи на тест съобразителността на случайни минувачи из цяла България. В иновативния формат участниците ще разчитат на своята интуиция, за да открият в тълпата правилния човек, който може да отговори на различни въпроси вместо тях. Всяко вярно предположение може да донесе парични награди до 10 000 евро.

Вярна на ангажимента си да подкрепя качественото българско кино, NOVA ще предложи шестсерийната криминална поредица „Дъждът оставя следи“. На 27 май в 21:00 ч. зрителите ще се потопят в разгадаването на мрачна тайна от миналото, скрита зад стените на Рилския манастир. Истината за случилото се ще търсят героите на Герасим Георгиев-Геро и Христина Джурова, които ще се сблъскат с мистериозни престъпления, но и повече от неочаквани събития.

На 29 май в 21:00 ч. нов мениджър ще се внедри в работния процес на компанията си в „Шеф под прикритие – Аватар“. Той ще наблюдава отблизо всичко случващо се с помощта на свой доверен пратеник – „аватар“, който ще разбере от първо лице какви са предизвикателствата пред бизнеса и как реално протича един работен ден.

Това лято най-вкусното предаване „Черешката на тортата“ също ще се завърне с нови епизоди, изкушаващи рецепти и разговори, които разкриват неподозирани страни от живота на различни популярни личности.

Не пропускайте програмата на NOVA през летните месеци!