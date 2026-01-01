От Столичната община (СО) не са се свързали с мен, но още днес ще възложа да инициираме среща в най-бърз порядък, ако може Министерството на здравеопазването да окаже съдействие. Това заяви пред журналисти здравният министър Катя Ивкова в отговор на въпрос, свързан със ситуацията с Четвърта градска болница в София.

СОС одобри вливане на Четвърта градска болница във Втора, сменят и ръководството

В края на април Столичният общински съвет (СОС) прие сливане на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - София“ с „Втора многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - София“. Целта е оптимизиране на разходите, по-ефективно използване на ресурсите и подобряване на управлението на общинските лечебни заведения в столицата, аргументираха решението си общинските съветници.

Министър Ивкова каза, че от Общината трябва да я запознаят с действията на СОС, за да се запознае подробно с информацията.

По-рано днес здравният министър присъства на Националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема „Здравните грижи на XXI век – съвременни аспекти и предизвикателства“. Събитието се организира от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и регионалната колегия на асоциацията в София.