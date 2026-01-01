Столичният общински съвет на изнъвредно заседание прие да бъде сменено ръководството на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ и сливането ѝ с „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София“. Целта е оптимизиране на разходите, по-ефективно използване на ресурсите и подобряване на управлението на общинските лечебни заведения в столицата. Точката бе одобрена с 44 гласа "за", един глас "против" и три - "въздържал се".

Докладът е внесен от общинските съветници Ваня Григорова, Саад Алуани, Борис Бонев, Диана Тонова, Иван Кирилов, Марта Георгиева, Пламена Терзирадева и предвижда последователни мерки, насочени към стабилизиране на лечебното заведение и последващо преструктуриране на общинската болнична мрежа.

С решението се предлага освобождаване на настоящото ръководство на лечебното заведение, включително изпълнителния директор и членовете на съвета на директорите, както и избор на нов състав на органа на управление. Според вносителите промяната е необходима с оглед предприемането на последващи действия по финансово и организационно преструктуриране на дружеството. Заложено е и предоставянето на нисколихвен заем на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД за осигуряване на краткосрочна ликвидност на лечебното заведение и гарантиране нормалното му функциониране до приключване на предвидените структурни промени.

Над 1,2 млн. лв. се предвиждат за обновяване на четири общински болници в София

В новия състав на Съвета на директорите са избрани д-р Чавдар Георгиев, Галина Пенчева-Георгиева и Николай Бойков.

Проблем е заемът, който отпускаме, защото няма финансов анализ колко и какви реално са задълженията. Как Столична община ще даде заем, при положение, че няма бюджет, каза председателят на СОС Цветомир Петров. Ще подкрепя проекта на решение, но смятам, че има много неща, които трябва да бъдат поправени и смятам, че това е прибързано. Преди година и половина бях против сливането, но вече може би е неизбежно спрямо представените данни, обясни той.

Притеснителен е фактът, че персоналът на Четвърта градска болница работи в ситуации на стрес и трябва да бъде упокоен, че няма да има разпад на болницата, каза Диана Тонова от "БСП за България".

Зам.-председателят на СОС Ваня Тагарева от ГЕРБ-СДС посочи, че няма да подкрепи този доклад. Няма да участвам да бъде унищожена Четвърта градска болница и чрез огромния риск от вливането да се унищожи и Втора градска болница, добави тя.