Заместник-председателят на Столичния общински съвет (СОС) д-р Ваня Тагарева и заместник-председателят на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика д-р Антон Койчев представиха предложение за инвестиции в четири общински многопрофилни болници за активно лечение в София.

Планираните инвестиции са на обща стойност 1 220 000 лв. и включват цялостни ремонти, подмяна на ВиК инсталации, закупуване на ново медицинско оборудване и апаратура, както и осигуряване на пособия за дейности в областта на онко-гинекологията, обясни д-р Тагарева.

Предложението предстои да се гласува на ресорна комисия през следващата седмица, а ако бъде прието, ще се разгледа и на предстоящото заседание на Столичния общински съвет в четвъртък, обясни д-р Тагарева.

В Първа Университетска многопрофилна болница „Св. Йоан Кръстител“ се предвижда цялостен ремонт на отделението по анестезиология и интензивно лечение, доставка на медицинско и офис оборудване, обзавеждане и специализирана апаратура на стойност до 450 000 лв. с ДДС. Проектът цели подобряване на условията за интензивно лечение и обучение на специализанти.

Във Втора МБАЛ – София е планиран аварийен ремонт на вертикалните канализационни клонове на централната канализация в основната сграда на стойност 120 000 лв. с ДДС. Дейностите ще подобрят санитарно-хигиенните условия и безопасността на пациентите и персонала.

В Четвърта МБАЛ – София се предвижда закупуване на апаратура за осигуряване на нова дейност в областта на онко-гинекологията. Инвестицията е на стойност 150 000 лв. с ДДС и ще позволи разкриването на отделение по онко-гинекология.

В МБАЛ „Княгиня Клементина“ проектът включва цялостен ремонт и оборудване на Отделението по детски болести. Инвестицията е в размер на 500 000 лв. с ДДС и има за цел подобряване на условията за лечение и престой на децата и работата на медицинския персонал.

Всеки от тези проекти има своята значимост. В Пета градска болница искаме да създадем модерно детско отделение, което освен добро лечение ще се осигури и по-добра среда за обучение на младите лекари, посочи д-р Антон Койчев. По думите му във Втора градска болница освен наложителния ремонт се предвижда и доставка на модерен ангиограф.

Ръководителите на лечебните заведения заявиха, че планираните ремонти и обновяване на техниката ще подобрят обслужването на пациентите и възможностите за обучение на нови медицински кадри.