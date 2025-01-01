„Продължаваме промяната“ и „ДПС-Ново начало“ размениха реплики от парламентарната трибуна заради арт инсталация на прасе-касичка в "триъгълника на властта" в центъра на София. Това стана по време на дебата по законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.

По-рано днес от „Продължаваме промяната“ поставиха инсталацията пред сградата на парламента, за да изразят недоволството си от план-сметката за 2026 г.

ПП инсталира прасе-касичка пред НС, олицетворяваща бюджета (СНИМКИ/ВИДЕО)

Повод за последвалия словесен сблъсък в пленарната зала беше изказване на председателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, според който няма нужда от увеличаване на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с два процентни пункта.

"Смятаме, че средствата са достатъчни при текущата данъчно-осигурителна тежест и го доказахме в продължение на три години през всички кризи", каза той.

Василев отбеляза, че под линията на бедност тогава са останали само пенсионерите на социална пенсия, а заплатите са се вдигнали почти двойно. "И всичко това беше постигнато с едно много просто правило – да не се позволява да отиват пари в касичките, от които се краде. В момента касичките са отворени на макс и ще вземат по 600 лева от всеки български гражданин, за да ги сложат в прасе касичката на властта, за да има да си харчи", заяви той.

"Вие да говорите за кражби, за касички-прасе е меко казано цинично", репликира го Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“. „Каква ви беше политиката в митниците, за кои касички крадохте оттам. За куче-касичка“, посочи той и добави, че разследването продължава.

Две години ровите и нищо не можете да намерите, защото нищо няма, коментира Асен Василев. За мен корупция няма да намерите, защото няма, заяви той.

Станислав Анастасов („ДПС-Ново начало“) коментира, че днес когато идвал на работа забелязал, че „един виден народен представител е решил да се увековечи и приживе си е направил паметник, и си го е поставил наравно със Св. София“. Говоря за г-н Асен Василев, визуалната прилика веднага я видях, уточни той. Тук не е Тюркменистан, така че си го приберете, призова Анастасов.

"Моля да обърнете внимание на г-н Анастасов, че арт инсталацията е касичката, в която те ще съберат по 600 лева от всеки български гражданин и ще ги използват абсолютно непрозрачно, по начина по който неговият шеф в момента разпорежда на Министерството на финансите как да се харчат парите на българския народ", каза Асен Василев в процедура по начина на водене към председателстващият заседанието.