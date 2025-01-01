Заловиха 38-годишна жена за кражба на пари от храм в Русе, съобщиха от полицията.

На 19 ноември е извършена проверка по повод публикация за извършено престъпление, разпространена в социалните мрежи и придружена със снимков материал от видеонаблюдение, относно кражбата.

Рецидивист задигна пари от столичния храм „Света Неделя“

Кражбата е извършена 18 ноември, когато жената е взела сума пари от касата на храма. Според заявеното от представител на настоятелството на църквата липсващата сума от касата е 190 лева.

Самоличността на извършителката е изяснена и тя е установена. Събраните материали по него ще се докладват на прокуратурата.