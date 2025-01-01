Кукленият театър в Русе дава възможност на най-малките си зрители да получат личен отговор от Дядо Коледа чрез традиционната инициатива "Писмо до Дядо Коледа". Специална пощенска кутия ще бъде разположена във фоайето на културната институция от 23 ноември (неделя) до 15 декември тази година включително. Това съобщи Ивелин Пъшев от Русенския куклен театър.

По думите му инициативата, която се организира за поредна година, е сред най-обичаните в празничния календар на театъра, защото превръща подготовката за Коледа в истинско преживяване.

"Екипът на институцията предава всички получени пликове на Дядо Коледа, а той отговаря по пощата лично на всяко дете. За да пристигнат писмата навреме, те трябва да бъдат пуснати най-късно до 15 декември включително", обясни Пъшев.

Децата трябва да подготвят писмо, в което да споделят своите мечти и желания, а родителите да им помогнат при оформянето на плика. "Необходимо е да бъдат изписани трите имена на детето и точен адрес за обратна връзка. В плика трябва да бъде поставена и подходяща пощенска марка", каза още Пъшев.

Всички подадени в срок послания ще получат личен отговор преди Бъдни вечер.