Прокуратурата обвини и задържа 39-годишен мъж, нанесъл тежка телесна повреда на 67-годишен мъж в Бухово, съобщиха от обвинението.

На 15 ноември в завеение, обвиняемият е нанесъл удари с юмруци и ритници по лицето и главата на мъжа.

Вследствие на това той му е причинил постоянна слепота с едното око.

За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години.

Мъжът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.