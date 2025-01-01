Прокуратурата обвини и задържа 44-годишен мъж за грабеж с побой в София, съобщиха от полицията.

На 25 октомври на строителен обект на бул. „Цариградско шосе“, обвиняемият е отнел 900 лв. от мъж.

Мъжът е ударил шамар на пострадалия и е нанесъл удари с юмрук в бъбреците и с ритник в кръста.

За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години.

Мъжът е осъждан. Той е арестуван за 72 часа, като му е поискан постоянен арест.